Parlamentaria estadounidense pidió a "El chacal de la trompeta" durante debate presidencial

Durante el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez publicó un curioso mensaje en su cuenta de Twitter donde invocaba a un clásico personaje chileno.

"Alguien llame a el chacal de la trompeta para Chris Wallace, ya que esta es una situación muy 'y fuera'", escribió la parlamentaria en referencia al recordado personaje de "Sábado Gigante".

Ocasio-Cortez escribió el mensaje en referencia al periodista que moderaba el debate y que pidió a los candidatos , en varias ocasiones, respetar sus tiempos para intervenir.

Tras varias temporadas exitosas en Chile, "Sábado Gigante" debutó en Estados Unidos en 1986 y, con un formato similar al nacional, logró conquistr a millones de televidentes latinos en Norteamérica.

Entre ellos seguramente se encontraba la congresista de 30 años, cuyos padres son de origen puertorriqueño.

Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an “y fuera” situation