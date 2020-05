Participante de "Masterchef" fue expulsada tras presentar un ave con plumas en España

El caso de una participante de la octava edición del programa de cocina "Materchef" en España dio la vuelta al mundo. Saray sorprendió al jurado con un plato inadmisible y fue expulsada de inmediato.

La mujer presentó una preparación en la que encima puso una perdiz con plumas y sin cocinar.

Según explicó después, le faltó tiempo y simplemente se "bloqueó".

Pero el jurado no le dio ninguna posibilidad de defenderse: "Lo que has hecho no tiene justificación", le dijeron indignados los jueces.

Así ha sido la expulsión de Saray en el cuarto programa de #MasterChef 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PYvzC9D0oq — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

"Ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada que decir hoy. Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años (...) Te agradecería que te quitaras el delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta ahora", agregaron.

La educadora social dijo que no está arrepentida de lo que pasó y quiere participar en otros programas o en algún reality show.

Previamente, ya había aparecido en televisión antes de su reasignación de sexo en el programa "Casados a primera vista".