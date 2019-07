Participante de "Resisitiré" compartió video masturbándose en el reality

La concursante del reality show "Resistiré" Aída Nizar compartió en Instagram un video del programa en que se masturbó y defendió al autoplacer ante las risas y críticas de sus compañeros de encierro.

"Me acabo de masturbar, mi vida. No tiene ni idea de lo que es orgasmo de una misma", respondió a Laura Prieto.

La española envió un mensaje a sus seguidoras diciendo que "adora" la masturbación: "Como lo adoras tú que me lees, que me escuchas, que me cotilleas... CON LA DIFERENCIA que tú no lo dices".

Previamente había declarado ser la primera mujer en masturbarse en un reality de Latinoamérica.