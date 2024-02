Participante de "Top Chef VIP" presentó su renuncia: "Con todo el dolor de mi alma"

Durante la última emisión de "Top Chef VIP", uno de los participantes sorprendió al presentar su renuncia.

Llegando con un cabestrillo, Jordi Castell decidió dar su baja luego de sufrir una lesión, que le dejó una fisura de clavícula y un hombro dislocado: "Tuve un pequeño accidente en el agua, cuando practicaba deportes", partió diciendo.

En este contexto, el fotógrafo explicó que se veía obligado a dejar la competencia culinaria ya que "no puedo estar al ritmo que el programa exige para poder competir con mis compañeros".

"Tengo que dar un paso al costado, con todo el dolor de mi alma, porque lo estaba pasando bien y divirtiéndome. Pero no puedo estar entorpeciendo la labor de los jueces", aseguró.

Tras recibir elogios de parte de los chefs, quienes afirmaron que lo extrañarían, Castell se despidió.

"Me da rabia irme. Me da lata dejar algo que me estaba haciendo bien. Es fome", sentenció.