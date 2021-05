Paty Cofré confiesa haber sido víctima de violencia intrafamiliar: "Tenía que llenarme de maquillaje"

La actriz Paty Cofré reveló haber sido víctima de violencia intrafamiliar durante el embarazo de su primer y único hijo, cuando ella atravesaba sus 30 años.

En conversación con el programa "De tú a tú", la ex "Morandé con Compañía" recordó que en aquella época "llegó un momento en que me di cuenta que estaba embarazada y en esos momentos estaba todo lindo, yo feliz porque mi mamá siempre me decía que no me podía ir de este mundo sin dejar una semilla".

Tras conocer la noticia ella y su pareja, el padre de su hijo, se trasladaron a la ciudad de Calama donde ella tuvo "que trabajar embarazada como seis meses".

Fue en aquella época, y durante su embarazo, que Paty Cofré comenzó a ser violentada "por celos, por no sé qué, por 'abc' motivo". "Fui una mujer golpeada, incluso casi perdí a mi niño un día de los golpes. Tenía que llenarme de maquillaje a veces", confesó.

"Yo decía, mi hijo no puede tener, como yo, un solo apellido porque cuando entré al Canal 7, al 'Festival de la Una', me daba vergüenza decir que tenía un solo apellido. Recién entrando decía, 'me van a rechazar porque tengo un solo apellido', andaba con ese miedo. Dije yo: aguanto lo que sea pero a mi hijo me lo reconoce", explicó la ex vedette sobre su razonamiento en aquella época.

Tras varios meses de agresiones y con su hijo prácticamente recién nacido, Paty Cofré escapó de ese violento hogar y nunca más supo de su agresor. "No tengo la menor idea, a lo mejor se lo llevó el bicho que anda ahora", dijo.

Esta es la primera vez que Cofré habla de su historia como víctima de violencia intrafamiliar, incluso a nivel familiar: "me va a dar pena que mi hijo va a escuchar esto porque ni él lo sabía", sostuvo.

Luego de revelar este oscuro episodio, la actriz envió un mensaje a las mujeres: "No tienen que aguantar, tienen que denunciar aunque las amenacen. Mejor morir denunciando que morir en las manos de un desgraciado".