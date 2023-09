¿Pelea de Fran y Coni? Usuarios opinan sobre el motivo de ausencia de cena en Gran Hermano

Este sábado, la clásica cena de eliminación de los participantes nominados en la placa de "Gran Hermano" no se concretó, lo que instó a suposiciones por parte seguidores del reality.

En un momento clave ocurrido las últimas horas, cuando Fran se dirigió al "Gran Hermano" para hacerle directamente la consulta, posterior a haber sostenido un fuerte enfrentamiento con Coni.

"Hola, buenas noches, quería saber... hoy día había una cena, ¿no hay o sí?", se escuchó mientas las cámaras apuntaban a sus compañeros.

Ante la negativa, Fran Maira consultó "¿eso es por el conflicto, verdad?... entonces puedo dormir, muchas gracias", se oyó difusamente, por lo que la respuesta quedó a la imaginación.

Eso bastó para que usuarios de redes sociales virtieran sus teorías sobre el motivo de la ausencia de la cena, y derechamente sostuvieron que la pelea entre Coni y Fran es la causa principal.

Y no solo eso, ya que algunos opinaron también que esa fue la causa de que Pluto TV cortara abruptamente las transmisiones del reality.

Yo no voy a deducir nada sobre las peleas, más allá de lo que he visto, xq no hay contexto de nada y yo que ustedes hago lo mismo. No sabemos que pasó en la fiesta. La única certeza es una pelea de Fran y Coni dónde yo no entendí nada y la Fran preguntando x la cena #TheLulosShow