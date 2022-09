Luego de 18 años al aire, el programa de dibujos animados "Peppa Pig" presentó a su primera familia de padres del mismo sexo.

Este hito llegó durante un episodio titulado "Familias", que se emitió el martes en el Reino Unido y cuya breve escena, la compañera de clase de Peppa, "Penny Polar Bear", habla sobre sus dos mamás y lo que las hace especiales.

Mientras hace un dibujo de su familia, dos osos polares con vestidos, Penny dice: "Soy Penny Polar Bear. Vivo con mi mamá y mi otra mamá. Una mamá es doctora y una mamá cocina espaguetis. Me encantan los espaguetis".

