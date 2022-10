"Perjudicaron a muchos": Ex chicas del "Morandé con Compañía" defienden al animador tras su "cancelación"

Recordando viejos tiempos en el programa "Socios de la parrilla", tres ex integrantes de "Morandé con Compañía" defendieron al animador Kike Morandé tras su salida de pantalla, las funas y supuesta cancelación a su imagen en las redes sociales.

Marlen Olivari, Carla Ballero y Francesca "Blanquita Nieves" Cigna dijeron tener un "tremendo cariño" por el conductor y creen que lo que se ha dicho de él en los últimos años es por parte de "gente con mala intención".

"Para mí esto es todo un show armado. Siento que la sociedad es súper influenciable. Siento que perjudicaron a muchas personas, y hay un grupo de la sociedad que algo tiene en contra de las personas que trabajan en televisión", recalcó Olivari.

La ex vedette enfatizó: "Que sepa todo Chile que nosotros, todos los ex Morandé, sí queremos al Kike Morandé (...) Solo vivimos cosas lindas".

Carla Ballero siguió su misma línea: "Siento que esta sociedad es muy cínica. Todo te lo dicen por detrás, no tienen valores, no tienen códigos. Se habla de la sororidad y, ciertamente, no es así. Nosotras vivimos en una época en que casi nos castigaban por ser lindas, porque ser linda 'era ser tonta'".

Cigna apeló a la misma idea de que "falta sororidad... La sociedad chilena es complicada, va por donde calienta el sol. Es una sociedad muy en base del miedo, de la obediencia, de no pensar por uno mismo".