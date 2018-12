Mariela Sotomayor tras salida de "Intrusos": "Nunca me sentí parte del equipo"

La periodista Mariela Sotomayor aseguró que nunca se sintió parte del equipo de "Intrusos", programa que anunció su despido en pantalla este lunes debido a cambios en el presupuesto de cara a 2019.

En conversación con La Cuarta Sotomayor dijo que "nunca encajé en 'Intrusos', nunca pudieron sacarse el cartel de que yo venía de CHV, de 'Primer Plano'. Nunca me sentí formando parte del equipo. No estaba cómoda".

La profesional detalló que el martes pasado se le informó que no seguiría en el espacio de farándula. "Lo peor es que ese mismo día internaron a mi papá en la UCI de la Clínica de la Universidad de Chile, obviamente no fui al programa, luego todo el mundo sabe que no sigo, y les dije que no quería ir más, tampoco una despedida", agregó.

Su decisión estaba motivada por la escasa relación que tenía con el resto del panel, ya que "no todo el mundo desea que te vaya bien y no necesito palabras que no son 100% verdaderas. No necesito las palabras falsas de nadie".

"No quiero dar nombres, pero creo que la gente se puede dar cuenta claramente con quienes me llevaba y con quienes no. Si una no se siente bien en un lugar es porque hay personas que te lo hacen sentir así, por eso no quise despedidas, porque hay personas que no me hicieron sentir 100% bien", concluyó.