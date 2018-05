"Plaza Sésamo" demanda a una película adulta que parodia las marionetas

Los responsables de la serie educativa "Plaza Sésamo" presentaron este jueves una denuncia contra la campaña publicitaria de "The Happytime Murders", una película protagonizada por Melissa McCarthy que hace una parodia adulta de las marionetas infantiles.

El portal digital The Blast informó este viernes que The Sesame Workshop, la organización sin ánimo de lucro detrás de la producción "Plaza Sésamo", señala en su demanda que el tráiler de "The Happytime Murders", que se estrenará en agosto en Estados Unidos, daña la imagen infantil de "Plaza Sésamo" y puede hace creer al público que ambas producciones están relacionadas.

"(El tráiler publicitario) confunde deliberadamente a los consumidores al hacerles creer de manera errónea que 'Sesame Street' está asociada, ha permitido o ha incluso apoyado o producido la película", apunta la denuncia presentada en Nueva York.

Concretamente, la demanda ataca una frase incluida en el tráiler de "The Happytime Murders": "No sesame, all street" (sin sésamo, todo calle).

Este eslogan se comprende dentro de la propuesta narrativa de la película, que imagina cómo sería la sórdida y cruda vida de las marionetas cuando no están delante de las cámaras.

El tráiler de esta comedia, con calificación R por la cual los menores de 17 años deben ir acompañados por un adulto al cine, incluye varios pasajes de humor adulto con sexo y violencia.

Los responsables de The Sesame Workshop criticaron el anuncio de "The Happytime Murders" por presentar a las marionetas en escenas explícitas, soeces, misóginas, violentas, consumiendo drogas "o incluso eyaculando".

"The Happytime Murders" cuenta como director con Brian Henson, que es hijo del creador de las marionetas de "Sesame Street" y The Muppet Show", Jim Henson.

STX Entertainment, distribuidora de la cinta, reaccionó con ironía a la denuncia y emitió un comunicado firmado por una marioneta llamada Fred, que se identificó en el escrito como abogado.

"A STX le encantó la idea de trabajar estrechamente con Brian Henson y con Jim Henson Company para narrar la historia nunca contada de las vidas de las marionetas de Henson cuando no están actuando enfrente de los niños", apuntó la nota.

"Aunque estamos decepcionados de que 'Plaza Sésamo' no comparta nuestra diversión, estamos seguros de nuestra situación legal", añadió el comunicado.

Melissa McCarthy, que está acompañada en el elenco de "The Happytime Murders" por Elizabeth Banks y Joel McHale, interpreta en este largometraje a una detective encargada de investigar el asesinato en cadena de varios actores que participaron en un show televisivo de marionetas.