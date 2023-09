Allison Gohler, la meteoróloga chilena nominada a los Premios Emmy: "Me tiene sorprendida"

La meteoróloga Allison Gohler podría ser reconocida por la industria de la televisión estadounidense por su trabajo en ese país para la cadena Univisión.

Habiendo pasado por TVN y Canal 13 algunos años atrás, la originaria de San Antonio se trasladó a Chicago, donde desde octubre de 2022 comunica las predicciones del tiempo.

"Estoy en dos categorías de ser nominada, así que manden buenas vibras y energías para saber si podemos ganar", comunicó la periodista de 38 años en sus redes sociales sobre su clasificación a los premios Emmy.

"Estoy compitiendo con meteorólogos senior"

En conversación con Buenos días a todos, Gohler manifestó su agradecimiento tras recibir la importante nominación y destacó que se codeará el premio diferentes profesionales norteamericanos.

"Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado con esta nominación que no esperaba y me tiene sorprendida", puntualizó Allison al matinal.

Por su parte, Iván Torres acotó que "se la perdió el canal, pero la grúa se la llevó. Me gustaría que estuviera en Chile, pero creo que se merece esta nominación. La felicito desde ya".

Asimismo, Gohler aseguró que se encuentra "compitiendo con meteorólogos senior, de grandes cadenas, entonces tengo mucho nervio, porque va a ser una competencia ardua, pero no imposible".

Corresponden a cuatro meteorólogos en la categoría "Mejor conductor de tiempo" en la seccional Midwest (Illinois, Wisconsin e Indiana), también en una segunda categoría al de "Mejor Reportaje sobre Contaminación".

"Me tocó cobertura de un tornado"

Con respecto a los gajes de su labor, Allison aseguró que en la zona donde se encuentra es particularmente desafiante.

"Acá en Chicago es un sector bastante complejo, las características cambian a cada momento, el lago Michigan hace una diferencia en lo que es el tiempo día a día", explicó.

Tmbién comentó un fenómeno que acá en Chile no suele darse: "Además, se producen tornados, aunque no huracanes, y hace poco me tocó cobertura de tornado, lo que creo que me ayudó a la nominación", comentó, y que por ese motivo en ese país "está más preparado en la parte instrumental".