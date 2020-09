BoJack no pudo: "Rick and Morty" se queda con el Emmy a mejor serie animada

Este sábado se celebró la gran previa antes de la ceremonia de este domingo de los Emmy 2020. En ella, la categoría animada era la principal atracción.

Y ahí habían dos candidatas claras: "BoJack Horseman" con su penúltimo capítulo "The View From Halfway Down" y "Rick and Morty" que se postuló con "The Vat of Acid Episode".

Fue finalmente la producción de Adult Swim quien se quedó con el galardón, su segundo Emmy.

Por su parte, la serie de Netflix se despide sin ganar ninguna estatuilla, algo que la voz principal de BoJack, Will Forte, reflexionó en sus redes sociales:

Bojack Horseman never won an Emmy... and I think that’s kinda perfect. — Will Arnett™ (@arnettwill) September 20, 2020

El episodio musical de "Big Mouth" parodiando a "Acoso Sexual", el capítulo de Halloween de "Bob's Burger" y el especial de terror de "The Simpsons", eran los otros competidores.