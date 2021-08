Premios Emmy 2021: solicitarán prueba de vacunación a asistentes a la ceremonia

El próximo domingo 19 de septiembre se realizará la ceremonia 2021 de los Premios Emmy en Estados Unidos y la organización anunció que se pedirá una prueba de vacunación contra el Covid-19 a quienes asistan.

La ceremonia de entrega se realizará en el Microsoft Theater de Los Ángeles y el requisito principal será el comprobante de la vacunación junto a una prueba negativa.

La audiencia que llegará al recinto se ha limitado a solo nominados y un invitado, y se les pedirá que se realicen una prueba de COVID el viernes 17 de septiembre.

Dentro de las novedades están nominaciones a series como "The Boys", "WandaVision" y "Cobra Kai", junto con confirmar el éxito y las buenas críticas de producciones como "Mare of Easttown" y "Ted Lasso".

"The Crown" de Netflix y "The Mandalorian" de Disney+ lideran las nominaciones con 24 cada una, seguidas por "WandaVision" de Disney+ (23) y "The Handmaid's Tale" (21).