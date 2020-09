"Schitt's Creek" y "Succession" arrasan en los Emmy 2020 marcados por la pandemia

Con un formato virtual inédito y un programa diseñado para adecuarse al confinamiento se desarrolló este domingo la ceremonia de los Premios Emmy 2020, la primera premiación importante desde el inicio de la pandemia.

Jimmy Kimmel fue el anfitrión de la jornada que combinó contactos con nominados desde sus hogares con algunos presentadores que compartieron con Kimmel en el Staples Center de Los Ángeles, como Jennifer Aniston y Jason Sudeikis.

Durante la primera hora se entregaron los premios de comedia, en la que "Schitt's Creek" se llevó siete de los ocho premios a los que estaba nominada, incluyendo los cuatro galardones dedicados a la actuación y el de Mejor Serie de Comedia.

En tanto, "Succession" confirmó su éxito y logró su triunfo como Mejor Serie de Drama y sumó los galardones de Mejor Actor para Jeremy Strong, Mejor Guion de un Drama y Mejor Dirección de un Drama.

"Watchmen" también se impuso en el ítem miniserie, consiguiendo el principal premio junto con el de Mejor Actriz para Regina King y el de Mejor Actor de Reparto para Yahya Abdul-Mateen II.

Revisa la lista de los ganadores de los Emmy 2020:

Mejor serie de drama

- Succession

Mejor actriz en un drama

- Zendaya (Euphoria)

Mejor actor en un drama

- Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz de reparto en un drama

- Julia Garner (Ozark)

Mejor actor de reparto en un drama

- Billy Crudup (The Morning Show)

Mejor serie de comedia

- Schitt's Creek

Mejor actriz en una comedia

- Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Mejor actor en una comedia

- Eugene Levy (Schitt's Creek)

Mejor actriz de reparto en una comedia

- Annie Murphy (Schitt's Creek)

Mejor actor de reparto en una comedia

- Dan Levy (Schitt's Creek)

Mejor miniserie

- Watchmen

Mejor actriz en una miniserie

- Regina King (Watchmen)

Mejor actor en una miniserie

- Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Mejor actriz de reparto en una miniserie

- Uzo Aduba (Mrs. America)

Mejor actor de reparto en una miniserie

- Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Programas de variedades y talk-show

- Last Week Tonight with John Oliver

Mejor reality

- RuPaul's Drag Race