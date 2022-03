Priscilla Vargas por salida de Mega: "Repe me ayudó a tomar la decisión"

Sorpresa generó este martes la salida de Mega de la periodista Priscilla Vargas, uno de los rostros más populares de su área de prensa, que asumirá un nuevo trabajo en Canal 13.

En conversación con LUN, la comunicadora reveló detalles de esta oferta laboral que recibió en enero, justo antes de irse de vacaciones. "En el canal sabían cinco personas de la oferta y la decisión la tomé hace unos días", relató.

Una de esas personas era su amigo José Luis Repenning, quien fue fundamental para Vargas a la hora de cambiarse de canal: "Cuando nos encontramos en Tongoy (en sus vacaciones) le conté, yo creo que súper entusiasmada, que tenía esa posibilidad", indicó.

"Le dije que sentía que tengo todas las habilidades para hacerlo. Entendió y dijo que me iba a echar de menos. Repe me ayudó mucho a tomar la decisión, solo necesitaba que me dijeran 'dale'", agregó la periodista, quien asumirá la conducción de "Aquí somos todos".

Respecto de este nuevo espacio Priscilla Vargas cree que será un aporte ya que "la sencillez y los atributos más humanos son valorados por la gente".