"Probablemente no será tan sangrienta": Charlie Cox habla sobre el reboot de "Daredevil"

Luego de hacer un cameo en "Spider-Man: No Way Home" y regresar en "She-Hulk" oficialmente como el justiciero de traje rojo, "Matt Murdock" está listo para volver a la pantalla en "Daredevil: Born Again". Es por esto que Charlie Cox, actor detrás del superhéroe de Marvel, ha hablado sobre su papel y lo que será reboot de Disney+, que estrenará en 2024.

"Opino que este personaje funciona mejor cuando está dirigido a una audiencia un poco más madura. Mi instinto dice que la versión de Disney+ estará oscura, pero probablemente no tan sangrienta", reveló Cox en una entrevista para NME.

Además, el actor de 40 años mencionó algunos detalles sobre la producción, revelando que la filmación de los 18 episodios encargados por la compañía del ratón comenzará el próximo febrero y terminará en diciembre, con una duración total de 11 meses.

"Me fascina descubrir por qué eligieron hacer 18 episodios. Imagino que va a haber un elemento de una serie procedimental de la vieja escuela. No necesariamente el caso de la semana, sino algo en lo que profundizaremos en Matt Murdock, el abogado, y veremos cómo es su vida. Si eso se hace bien y realmente se ensucian las manos con este mundo...Creo que habrá algo muy interesante en eso", afirmó el actor, que aparecerá como el justiciero de Kitchen's Hell en "Echo".

La anterior versión de "Daredevil", estrenada en 2015, fue producida anteriormente por Netflix y tuvo tres temporadas, siendo cancelada por el gigante del streaming en 2018 y posteriormente eliminada de la plataforma, luego de que Disney recuperara la licencia del personaje.