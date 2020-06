Productor de "Law & Order" despidió a escritor que amenazó con disparar a saqueadores

"No toleraré esta conducta", fueron las palabras del productor de "Law & Order", Dick Wolf, al momento de informar el despedido del escritor Graig Core.

El guionista se encontraba trabajando en un spin-off derivado de esta popular serie, algo que no podrá seguir haciendo.

A través de su cuenta de Facebook, Core publicó una imagen acompañado de una arma de fuego, señalando que va a defender su hogar en Los Angeles durante el toque de queda, a raíz de los saqueos durante las manifestaciones en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd.

Ayy @Chris_Meloni your new showrunner is a proud boy pic.twitter.com/FUb8NYc7aW