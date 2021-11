"Que el pueblo sea el beneficiado": Adulta mayor dejó sin palabras a José Antonio Neme

El mensaje de una mujer de 95 años, que acudió con jovial motivación a participar de las elecciones de este domingo, se volvió viral en las redes sociales y dejó sin palabras al periodista de Mega José Antonio Neme.

El reportero felicitó a la adulta mayor y le preguntó "¿Con qué Chile sueña?".

"Tengo 95 años así que es difícil que consiga el Chile que yo quiero. Yo quisiera un Chile nuevo, amante y respetuoso, primero que nada. Respeto entre todos (...) Necesito morirme y saber que esto fue para mejor. Que la nueva Constitución va a ser para mejor. Es lo que yo quiero. Lo poco que rezo es una nueva Constitución a favor del pueblo, que el pueblo sea el beneficiado", señaló la mujer, entre aplausos de los presentes.

"La miro a los ojos y me emociono", le dijo Neme, quien confesó: "No puedo decirte nada, me dejaste sin palabras".