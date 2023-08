"Altera todo a su favor": Youtuber desmintió dichos de Trinidad en Gran Hermano

El tiktoker y youtuber Diego Aranis, que recibió a Trinidad Cerda en el aeropuerto tras su eliminación de "Gran Hermano", salió a aclarar las declaraciones de la azafata en el programa de Chilevisión.

Durante la reacción de Claudio Michaux, transmitida por Twitch y YouTube, la exparticipante del reality show dijo: "Del porcentaje (de votación) me enteré en el aeropuerto y fue un impacto. El gallo me estaba gritando muchas cosas en mi oreja como 'tienes tu porcentaje pero no te preocupes porque te queremos'".

"El gallo estaba gritándome mucho y estaba con una cámara con un niño siguiéndome. Fue todo muy bizarro porque yo venía recién saliendo de este aislamiento. Me dio como una sensación pero no lo tomo personal", aseguró la mujer de 35 años al comediante.

Tras estas palabras, el creador de contenido enseñó las imágenes sin editar de la llegada de la también actriz.

"Ese día llamé en Instagram a no tirar más hate hacia Trini porque entendía que era un personaje dentro del encierro y ya había salido, no merecía el hate. Pero son estas las actitudes que a la gente le dan rabia", aseguró Aranis.

"Me sorprende y demasiado cómo Trini altera todas las situaciones a su favor o con una manera de victimizarse ante todo", expresó el youtuber.

El joven, cuyo vídeo cuenta con más de 118 mil "me gusta" afirmó haber sido "muy respetuoso" con la auxiliar de vuelo hasta que abandonó el lugar, llamando a los seguidores del reality show a "juzar" por sí mismos.