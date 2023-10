Angélica Sepúlveda confirma ingreso a reality Tierra Brava, con retoque estético

Angélica Sepúlveda confirmó en sus redes sociales que ingresará a un reality show, "Tierra Brava" de Canal 13, y mostró cómo se sometió a un tratamiento estético previo al encierro.

"La TV hoy en día muestra hasta las amígdalas, así que me atreví a tapar un poquito las arrugas", confesó luego de inyectarse bótox en la frente y los bordes de las cejas.

La ganadora de "Granjeras" y ex participante de "1810" y "Mundos Opuestos", reveló que "queda muy poco para que me encierre, y ustedes saben que la televisión te envejece como diez años. Te ves diez veces más enojona, más vieja. Y si me puedo hacer un retoquito, lo puedo hacer".

Angelica Sepulveda entra a Tierra Brava#TierraBrava pic.twitter.com/G6MvOyUcXF — María Paz Toro (@pacita_toro) October 14, 2023

En publicaciones anteriores, también confirmó su ingreso al reality, señalando que sus padres "trasnocharán viendo todos los capítulos y se tomarán todo de la mejor manera, sin extrañarme ni llorar, solo me pidieron que vaya a ganadora siempre y así será".

Sin hacer mención explícita al nombre, en una transmisión en vivo Sepúlveda dijo que volverá al "mejor reality".