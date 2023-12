"Aprendí a golpes": Junior Playboy descolocó al recordar duro episodio de su infancia

Junior Playboy recordó en "Tierra Brava" su triste paso por un internado en la infancia, donde vivió duros momentos gracias al acoso de sus compañeros.

En conversación con Angélica Sepúlveda, su compañera de encierro, el chico reality reveló haber sido enviado a dicha institución, ubicada en Saltos del Laja cuando tenía 9 años "por rebelde".

"Iba de lunes a viernes. Ahí yo supe lo que era un internado, llegaban niños que sus papás no los veían nunca, estaban por años, yo fui un año no más", rememoró el "Thor chileno".

No obstante, José Luis Concha ahondó en lo difícil de la situación: "Lloraba todos los días, no quería estar en ese lugar, tenía que pagarle a otros para que me cuidaran. Aprendí a defenderme, a golpes, me tiraban a un hoyo y me pegaban, ahí saqué rabia".

Asimismo, el ex "40 o 20" impactó al confesar que experimento desordenes alimenticios en dicho período.

"Mi mamá allá me llevaba comida especial porque la comida de ellos yo no comía. Llegué a una anorexia al límite de los huesos. Era flaco loquilla yo antes, y con esa huea más bajé (sic). No comía comida", relató.