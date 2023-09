Bambino se confiesa tras quiebre con Alessia: "Me proyectaba afuera"

Fernando "Bambino" Altamirano esperó por dos meses la salida de Alessia Traverso de "Gran Hermano" para retomar la relación que iniciaron en el reality show, pero afuera la joven decidió terminar el romance.

"Salimos dos o tres veces, conversamos y quedamos en que nos tenemos mucho cariño, pero ella ya no quería seguir y así es difícil", se sinceró Bambino en conversación con LUN.

Además de que Alessia fue una de las escogidas por sus compañeros para reingresar en el repechaje, otro factor que influyó en el quiebre -según Altamirano- fue que "quizás acá afuera a ella le afectó la presión social, los comentarios de las redes sociales, de la gente que la rodea, sus amigas y quizás se confundió un poco".

Bambino: "Cumplí nuestra promesa de no meternos con nadie"

Bambino confesó que quería intentar tener una relación con Alessia, a quien le entregó flores en el programa de su eliminación y se presentó antes sus papás.

"Uno tenía otra idea. No que nos íbamos a poner a pololear altiro, pero sí conocernos en este contexto. Me proyectaba afuera y pensaba que al salir las cosas iban a ir bien. La esperé, respeté y cumplí nuestra promesa de no meternos con nadie mientras yo estuviera afuera y ella en el reality. Ella también cumplió y pensé que podríamos empezar afuera otra vez", dijo el ex concursante de "Gran Hermano".

Altamirano también supo que a los padres de Alessia no le agradaron algunas conductas suyas: "(Alessia) me comentó algunas cosas. Siento que hay algunas cosas sacadas de contexto o que en la tele se pueden ver de una forma que no es tan así. Creo también que, cuando uno tiene una pareja, en la intimidad se hacen o dicen cosas que son naturales, normales de una pareja, pero cuando te están grabando se ven distintas".

"Estoy bien ahora, pero me da lata igual", señaló Altamirano, quien cree que ahora le toca "dar vuelta la página no más. Ella enfocada en el reality y yo en mis cosas. Cuando salga quién sabe. Le deseo lo mejor y que le vaya bien. Cada uno tomó su camino".