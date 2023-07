Benjamín Lagos contra el reality y Fran García-Huidobro: "¿Esa señora en verdad será feliz?"

Un durísimo recado le mandó Benjamín Lagos, el primer eliminado del reality "Gran Hermano", a Francisca García-Huidobro y a los encargados del programa.

Entrevistado en el canal de YouTube "Vamo a Calmarno", el autodenominado gurú dijo que "el reality no es pauteado, pero muestran lo que quieren mostrar".

Lagos reclamó que fue supuestamente censurado y nunca se mostraron "la gran mayoría de conversaciones que tuve con Fernando, con la Maite, con la Ale, con Rubén incluso tuve un par de conversaciones en que el hu... terminó abrazándome y yo a él. Y mostraron la única en la que hubo discrepancias, como si yo fuera el maldito".

"Jamás me metí en tertulias (sic), jamás le grité a un hu... y muestran la peor versión de cada persona, porque vende", explicó. Según él, "al reality le está yendo mal porque no tienen qué vender, porque estamos todos haciendo el esfuerzo para vivir bien (sin conflictos) adentro".

"Si (los productores) siguen inventando cahuín, (el programa) se va a terminar acortando. No va a haber repechaje si le sigue yendo así de mal", lanzó.

Benja Lagos contra Fran García-Huidobro: ¿Esa señora en verdad será feliz?

Consultado sobre el rol que cumple Francisca García-Huidobro en el reality, Benjamín Lagos fue crítico: "Si bien no tengo nada personal con la señora y le deseo lo mejor en su vida, también a esa señora le hace falta mirarse al espejo".

"Cuando llega a su casa, cuando su hijo la saluda 'hola mamá, ¿cómo te fue?', 'bien, hoy día hice concha a dos pendejos y les cagué la vida a sus familias'. ¿Esa señora en verdad será feliz? ¿Esa señora en verdad llegará a su casa diciendo 'me encanta hacer bolsa a la gente en televisión y nunca hago mea un culpa de por qué me ha ido tan mal en mis matrimonios, en mi vida'? Si ella se siente con el derecho de hablar de mi vida personal, yo me siento con el derecho de hablar de la suya", alegó y recordó la pelea que tuvo con su manager.

El ex chico reality acusó que "quizás por eso no le ha funcionado las cosas en su vida. Quizás sí, y lo lleva de la mejor manera. Pero yo la veo que cada 10 minutos tiene que salir a fumarse un cigarro por lo estresada que se siente".

Finalmente, recordó que "el hijo (el cantante Nineteen Elevnn) tiene la misma edad que yo y a mí no me gustaría que mi mamá estuviera haciendo concha a todos mis pares (...) Puede comunicar hu... infinitamente positivas a la gente. Pero se dedica a hacer bolsa en un canal de reality, por la chu... Es su pega, pero a mí no me gustaría trabajar el resto de mi vida así".