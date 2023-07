Caso Bigote: Seguidores de Gran Hermano se indignan por nula sanción y llaman a no ver el reality

El reality show "Gran Hermano" mostró en su episodio de este lunes una advertencia a los participantes, debido a las acusaciones de malos tratos y agresiones al perro Bigote. Sin embargo, muchos televidentes pedían sanciones, las que finalmente no existieron.

"Si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa", dijo Diana Bolocco al leer el comunicado de "Gran Hermano" a los integrantes de la casa.

La situación indignó a las redes sociales, donde usuarios querían que echaran a Bambino y a Lucas, por sus crueles comentarios y por tomarlo del hocico hasta que el perrito lloró.

En Twitter, algunos fueron más lejos y llamaron a no ver más el reality, a modo de protesta. Asimismo, recordaron que Francisco fue castigado con una nominación inmediata después de lanzar a Estefanía a la piscina con el micrófono puesto.

CADENA PARA NO VER PLUTO NI CHV MAÑANA MARTES POR BIGOTES POR FAVOR APOYEN #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Grtuq8KNqZ

Llamado público a MAÑANA NO VER #GranHermanoCHV NO PODEMOS PERMITIR QUE EL PROGRAMA SIGA COMO SI NADA MIENTRAS LOS AGRESORES DE BIGOTE ESTÁN COMO SI NADA, recordemos que a Francisco lo mandaron a placa por romper un micrófono pero el atacar a bigotes no es sancionado pic.twitter.com/5ixqnX8Znd