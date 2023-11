Coni Capelli contó detalles de su adicción a las drogas: "Dormía en el suelo"

La participante de Gran Hermano Coni Capelli se sinceró sobre su pasado y su adicción a las drogas que la llevó a mentir a su mamá y vivir en precarias condiciones.

En una conversación que tuvo con Diana Bolocco mientras la animadora estuvo en la casa, la bailarina recordó el momento en que se quebró su amistad con Francisco y comparó con una época pasada con su mamá.

"Por mucho tiempo, cuando me pasó todo lo que me pasó, mi mamá se distanció de mí", dijo Capelli a Bolocco. "Ella no esperó, más que lo que hiciera, que le mintiera por tanto tiempo, porque fueron como dos años en que yo hice como que todo en mi vida estaba bien", contó.

La participante relató que su mamá le preguntó en ese momento en qué andaba y "yo la llevé a una casa donde yo vivía, que yo supuestamente arrendaba ahí, y no era verdad. Yo vivía ahí, pero de allegada y dormía en el suelo".

"Yo estaba consumiendo y era tanto el nivel que yo dejé el trabajo de lado y mi vida fue decayendo tanto que tuve que mentirle mucho tiempo a mi mamá", relató Capelli.