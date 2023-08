Coni Capelli revela actitudes violentas de Sebastián Ramírez cuando estaba en Gran Hermano

La participante de Gran Hermano Coni Capelli sorprendió a seguidores del reality Gran Hermano al desvelar el supuesto acoso que el exparticipante Sebastián Ramírez ejerció contra ella.

Todo ocurrió cuando Coni conversó con Raimundo Cerda después de la renuncia de "Tatán", instancia donde entregó detalles de presunta violencia, que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

CÓMO QUE SEBASTIÁN ENCERRABA A CONI EN EL BAÑO MIENTRAS ESTABA DESNUDA??? Y producción dejaba pasar eso?? @chilevision#GranHermanoCHV pic.twitter.com/BDKkMDcjJp — TEAM CONI 🩰✨ (@svmxcl) August 5, 2023

"Una sensación de mujeres, porque sé que entre los hombres se apañan, pero hubo discusiones con Seba donde fue muy fuerte", introdujo Coni, quien añadió que las ocasiones que ella discutía con Ramírez, prefería alejarse de él.

Capelli comparó el comporamiento del hombre con el de su expareja, al señalar que "cuando me iba, me perseguía": "Venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar y él me encerraba, yo desnuda, y eso se ve muy fuerte afuera", comentó.

El enojo de los seguidores de Gran Hermano

Las declaraciones de Coni enfurecieron a defensores de la concursante y mediante redes sociales manifestaron su molestia, y algunos criticaron a la producción por "no mostrar que la encerraba en el baño".

"Sebastián un verdadero monstruo", "justificando y avalando la molestia", "Sebastián es mil veces más tóxico que ella", fueron algunos de los comentarios que denunciaron la situación.

La producción quería si o si mostrar a Coni como la tóxica cuando Sebastián era mil veces más tóxico que ella.#GranHermanoCHV — Avril 🍅 (@Avril_r10) August 5, 2023

El.Sebastian un verdadero moustro y #granhermanoChv siempre tratando de dejar a la Coni como la problematica — clau (@Claudia61863311) August 5, 2023

Como los panelistas y los videos del domingo sean dejando a Coni como una loca tóxica después de lo que acaba de mencionar 🤬Estarían justificando y avalando nuevamente todo la violencia y maltrato que le han hecho a ella las 🐀 y el Sebastian. #GranGermanoCHV — Krisis 🏳️‍🌈 (@cuentaMello) August 5, 2023