Constanza de Gran Hermano aclara: "No tuve sexo delante de Mónica"

En el capítulo de este martes de "Gran Hermano" Chile continuaron las consecuencias respecto al muro de almohadas de la pieza "lulo" que hizo enojar a Mónica.

Constanza explicó al grupo de "los guarenes" que la intención de formar ese muro de almohadas no era para excluir a Mónica, sino para que Raimundo y Francisca tuvieran privacidad.

"La estructura fue netamente porque el 'baby' con la 'lulo' estaban acurrucándose. Y a raíz que a mí me contaron que la Moni se molestaba cuando yo estaba con Seba, que casi que había tenido sexo con Seba al lado, pero yo no tuve sexo con Sebastián al lado de la Moni", aclaró la joven bailarina.

"Es una lata que lo tenga que estar aclarando, porque se digan cosas al lado...No tuve sexo delante de Mónica", agregó.

Constanza aprovechó el momento para aclarar ciertos rumores que han dado vueltas en la casa en los últimos días: "Francisca a mí nunca me ha dicho cosas de la otra pieza. Francisca nunca me ha revelado información de ustedes. Ella no es una traidora y no se merece que se lo digan porque ella jamás ha revelado información".

Luego, Rubén y Raimundo se interrumpieron uno al otro debido al conflicto con Mónica.

Todo escaló cuando Hans intervinió para decirle a Constanza que no tenía "nada que opinar" porque "estaba raja durmiendo" cuando ocurrió lo de la torre de almohadas.

"¿Qué te crees? Yo hago la hueá que quiero. 'No te metas' dice, que es barsa. Te preocupas de la Moni cuando más encima ni siquiera la salvaste loco y ahora vienes", remató la joven.

