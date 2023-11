En los últimos días de Gran Hermano, Cony Capelli confesó que tuvo un encuentro con el actor Gonzalo Valenzuela.

En una conversación en la casa de Gran Hermano, la bailarina y Vivi estaban hablando sobre hombres famosos, y Capelli gritó el nombre de Benjamín Vicuña, demostrando su atracción por él.

En eso Vivi gritó "Gonzalo Valenzuela" a lo que rápidamente Capelli respondió "no, a esa ya me lo comí" y agregó que "y eso que no era conocida".

Asimismo, detalló que su encuentro con Valenzuela fue después de Jorge Valdivia, algo que se reveló fue a fines de 2022.