Daniela Aránguiz enfrentó a Mateucci en "Tierra Brava": "¿Merezco esto?"

Este jueves se emitió el esperado ingreso de Daniela Aránguiz al reality show "Tierra Brava".

Además de tener un fuerte encontrón con Alexandra "Chama" Méndez, la ex "Mekano" se enfrentó a Luis Mateucci, quien fuera su pareja antes de ingresar al encierro y quien tuviera una relación con la venezolana dentro del programa.

Al principio Mateucci se mostró molesto con la llegada de Aránguiz, pero luego cedió para conversar con ella. "Cachai cómo estás actuando. Tú me dijiste, 'Te prometo que no me voy a acostar con nadie dentro del reality', y me han dicho que lo hiciste varias veces. Quedé de gorreada 20 años ¿Tú crees que me merezco algo así?", le enrostró Aránguiz.

"No... pero yo no siento que te haya engañado", dijo el argentino en referencia a su romance con "Chama".

La conversación subió de tono y Daniela le preguntó sobre las promesas que se hicieron antes de entrar al reality: "Tú sabías que esto me importaba a mí, me dijiste que esperara y a los tres días estabas con otra mina, lo vi en televisión. Ella (Chama) me acaba de decir aquí que tu le dijiste que lo nuestro era un juego y que estabas con ella", indicó molesta.

"¿Todavía me amas?", le preguntó más tarde Aránguiz y Mateucci dijo "lamentablemente, si". Después de eso Mateucci no volvió a interactuar con "Chama" Méndez, con quien había tenido un romance en las últimas semanas.