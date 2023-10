Daniela Castro y su ingreso a "Tierra Brava": "Si no había animales no entraba"

La ex "MasterChef Chile" Daniela Castro fue uno de los últimos nombres en incorporarse a "Tierra Brava", el nuevo reality de Canal 13 que anoche se impuso en sintonía.

A propósito de su ingreso, la cocinera señaló que "si no hubiera animales no habría entrado. Los animales son mi vía de escape, mis perros me bajan la ansiedad y me interesa mucho más crear un vínculo con los animales que con las personas".

A propósito de ello, aseguró que lo que más va a extrañar del encierro es no estar con sus mascotas, Ares y Chalota. Esta última perrita fue la que la acompañó a desfilar por la alfombra roja en la gala del último Festival de Viña.

"Separarme de mis perros va a ser lo más difícil. He estado máximo un mes afuera, y siempre viendo fotos y videos para saber en qué están, pero aquí voy a estar desconectada. Mis perros me acompañan todo el día, yo me despierto y lo primero que hago es saludar a mis perros, busco sus caras, y no poder hacer eso me va a afectar mucho", relató.

Sobre sus relaciones humanas, Castro indicó que "en la vida todo puede pasar, siempre, pero tengo un foco, que son los animales. No ando en búsqueda, si el amor toca a mi puerta, no sé si la abriré. Estoy disfrutando de mi soltería".

"Me encanta conocer gente, hacer preguntas, conocer las vidas de las personas. Me gusta integrar a la gente, no me gusta sentirme excluida ni excluir a nadie. Y aunque tengo mi carácter, no quiero tener conflictos, entonces voy a aplicar lo que me recomendó mi psicólogo. Este reality para mí se llamará 'Aplicando la terapia'", concluyó.