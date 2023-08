Decisión de Raimundo sorprendió en Gran Hermano: salvó a Pincoya de la placa

El reality "Gran Hermano" vivió su noche de salvación este jueves, donde Raimundo sorprendió a la casa salvando a Jennifer de enfrentar el proceso por octava ocasión.

En su rol de líder de la semana, el egresado de agronomía debía sacar de la placa de eliminación a uno de sus compañeros, sacando aplausos del público en redes sociales al elegir a la chilota.

"Mi salvado desde el primer día me recibió super bien, tuve una buena contención, nos quedamos conversando hasta tarde con bonitas historias", inició diciendo Cerda.

Posteriormente, el joven de 24 años señaló que, a pesar de una discusión que tuvo lugar tras la fiesta, Galvarini "es una buena persona, podrían haber pasado algunas cosas por ahí, pero por dentro esa buena persona nunca se va a ir (...) lo sé por la mirada sincera. Quiero seguir viéndola acá".

"Mi salvada el día de hoy va a ser Jennifer", soltó finalmente, emocionando a la técnico en enfermería ya que fue elegida por primera vez para salir de placa, que celebró junto a Coni y Francisca.

"Eres muy valiente porque tú sabes que toda la casa se te va a ir en contra, yo te dije que a mí no me salves, que la gente me iba a salvar", le dijo a Raimundo.

Asimismo, Pincoya agregó: "Una vez yo esperé que alguien me salve y no me salvó, y de ahí yo dije 'nunca más voy a esperar nada de nadie' (...) es la primera vez que alguien me manda un salvavidas", refiriéndose a Jorge, que no la salvó de placa cuando eran cercanos.

En tanto, Alessia, Hans, Coni, Jorge y Skarleth enfrentarán el décimo proceso de eliminación este domingo, donde uno de ellos dejará la casa por decisión del público.