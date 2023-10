Dieron el consentimiento: Coni y Seba tuvieron fogoso reencuentro en Gran Hermano

Desde que Sebastián Ramírez reingresó a la casa estudio, ha tenido diferentes acercamientos con Coni Capelli, aunque ahora dieron un paso más allá.

Discusiones, abrazos dinámicas lúdicas ha protagonizado ambos desde semanas atrás, pero ahora todo indica que el antiguo romance va por buen camino, ya que dieron su consentimiento a las cámaras para intimar.

"Me caes mejor así, como amigo", señaló Coni días atrás, pero al parecer tal afirmación no quita que entre los participantes se note una química especial.

¿Cómo se originó el flamante reencuentro entre Coni y Seba?

Mientras estaban en la cocina, Seba aseguró a Coni que le gusta iCata, a lo que la bailarina contestó que la streamer no está interesada en él.

No pasó mucho rato para ser captados por las cámaras a los besos, y Seba le comentó que hicieran "cardio": "Es ahora o nunca, no hay nadie", lanzó.

"No porque te vas a encariñar", contestó Capelli, a lo que Ramírez replicó "confundámonos al toque".

En esa misma línea, Coni reflexionó que "es una decisión importante, me van a juzgar. Me dijiste que no ibas a caer y aquí estás. Si lo hago, vas a querer más y más".

Tiempo después, Seba se fue a su pieza para ser seguido después por la joven, y pronto ambos empezaron a besarse en la cama, bajo las sábanas.

"Recuerden dar el consentimiento a cámara por favor", lanzó la voz de Gran Hermano, a lo que ambos dieron el consentimiento.