"Dijeron que era imposible": Edmundo Varas estudiará su segunda carrera universitaria

Edmundo Varas anunció que entrará a estudiar su segunda carrera universitaria a los 40 años.

El ex chico reality ya había obtenido el título de Preparador Físico del Instituto Profesional de Chile (IP Chile) en el año 2022, pero a través de su Instagram confirmó que ahora continuará estudiando.

"Me dijeron que no era posible, me dijeron y para qué? Aquí voy de nuevo...", escribió en su cuenta de Instagram, historia acompañada de la malla curricular de la carrera de Psicología en la Universidad SEK.

Varas comenzará sus estudios en el año 2024. Pese a ello, en su perfil de Instagram ya se describe como "psicólogo en progreso 🧠 𝙐.𝙎𝙀𝙆".