El aplaudido discurso de Michael Roldán tras confesión de Trinidad en Gran Hermano

Este martes en "Gran Hermano", la participante Trinidad Cerda reveló que es una mujer trans y recibió apoyo transversal de sus compañeros, así como también del público en redes sociales.

Michael Roldán, panelista del programa de Chilevisión, entregó un potente discurso y explicó que "no es un símbolo lo que hace Trini, es un hecho concreto".

"Este es uno de los momentos más lindos de la televisión, porque hoy estamos en un momento histórico de visibilidad de las infancias diversas de nuestro país", señaló el ex "Intrusos".

Roldán recalcó: "La tasa de intento de suicidio en niños, adolescentes y jóvenes trans es la tasa más alta de toda la comunidad LGBTIQA+. Lo que hizo Trini fue tomar la mano de ellos, metafóricamente, y salvarlos de la muerte".

Asimismo, lanzó una crítica hacia ciertos políticos: "Es súper importante, sobre todo en un país donde muchas personas que ven nuestras leyes son profundamente transfóbicos, lesbofóbicos, homofóbicos. Hoy (Trini) está dando una luz a muchas niñas y niños que se ven representados en pantalla".

Michael Roldán criticó la transfobia en medios y periodistas

El panelista de "Gran Hermano" criticó duramente a quienes trataron este tema con morbo en las redes sociales, donde algunos comunicadores ya habían especulado sobre el pasado de Trinidad.

"Desde el día 1, desde que Trinidad entró a este reality, un montón de gente de medios de comunicación online -no todos, pero algunos sí-, de periodistas -no todos, pero algunos sí- se dedicaron a publicar el supuesto nombre muerto de Trinidad en las redes sociales", lamentó Roldán, que siguió diciendo que algunos "se dedicaron a publicar la supuesta fotografía de antaño de Trinidad en las redes sociales, que además no era. Se dedicaron a publicar como si fuera una noticia y tuvieran la primicia de que había una persona trans dentro del reality, sin respetar su tiempo. Eso en cualquier país que respete las normas de la comunidad (LGBTIQA+) es transfobia".

"Mientras más minutos se hable, más vidas de niños estamos salvando", sentenció.

Que importante que en televisión abierta se hable de bullying, de bisexualidad y transexualidad que son 2 de las partes más invisibilizadas de la comunidad LGBT y que un panelista se ponga la camiseta para exponer el odio de redes @MichaelRoldan gracias#GranHermanoCHV pic.twitter.com/1GXejOj7f8 — ✨️ (@Lgbtorta_) July 12, 2023

Querido @MichaelRoldan como mamá de dos chiques trans (y pansexual) te doy las gracias por tu preocupación por nuestra comunidad a la q tb perteneces. Tus palabras son muy importantes. Te mando un abrazo gigante. — Little Freak - How lucky am I, am I, am I- 야발라바👁️ (@_jump_onew) July 12, 2023

No puedo mas con lo basado de @MichaelRoldan

EDUCANDO EN TV, cerrando bocas y haciendo un llamado a otros medios de prensa/rrss a respetar, no ser transfobicos y dejar el morbo de lado, ya que muchos publicaron el dead name de trini#GranHermanoCHV — ˇܫˇ (@akgyom) July 12, 2023