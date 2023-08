"Ella la contuvo": Mamá de Alessia agradeció públicamente el apoyo de Pincoya a su hija

El reingreso de participantes durante el juego del "congelado" causó la confusión y tristeza varios jugadores de "Gran Hermano", entre ellos Alessia.

La joven no pudo evitar llorar al cuestionarse sus actitudes dentro del reality debido a que Trinidad no le tomó atención en su ingreso y pensar que el programa "ha sacado lo peor" de ella.

En ese momento, Jennifer Galvarini, mejor conocida como "Pincoya", fue un gran apoyo para la influencer, ya que la abrazó y le dijo palabras de aliento referentes a su mamá.

"Tú no tienes que sentirte mal, somos todos personas. Imagínate yo que ando peleando todo el día. Yo quedo como la raja", comenzó diciéndole

"No andes llorando, no ves que la gente y tu mamá te ve afuera. Acá si nos peleamos, peleamos no más. Yo te peleo y tú me peleas y qué tanto. Si Trinidad no te habló es porque ella está bien con ustedes", agregó

"Es mejor que te vea peleando que llorando", manifestó la chilota mientras abrazaba a la joven de 21 años.

La mamá de Alessia agradeció de corazón a Pincoya

Este domingo, la mamá de Alessia decidió dar las gracias públicamente a Pincoya por el apoyo que entregó a su hija en ese momento.

"Soy la mamá de Alessia y aprovecho este espacio porque quiero agradecer como mamá la contención que le dio la Pincoya a Alessia cuando más lo necesitaba", dijo.

"Uno como mamá sabe cuando la niña están mal y quiere abrazarla y ella la contuvo y se lo agradezco de corazón", agregó en el registro subido a la cuenta de Instagram de Julio César Rodríguez, animador del espacio televisivo.

