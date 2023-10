"Es él o yo": Miguelito amenazó con dejar Tierra Brava tras cara a cara con Junior Playboy

Un tenso momento se vivió anoche en "Tierra Brava", tras un cara a cara entre Miguelito y Junior Playboy, donde el actor nominó al exchico reality para la prueba de eliminación.

El conflicto entre los dos jugadores comenzó desde el inicio del reality, debido a las contantes bromas de Junior a Miguelito por su estatura, tratándolo de juguete, niño o hijo. Por lo que, al tercer capítulo protagonizaron una de las primeras discusiones en el patio de la casa estudio.

"Independiente de mi tamaño, merezco respeto"

"Espero que se comporte como hombre adulto y no se haga el chistoso como siempre lo hace", comenzó su nominación el exMorandé.

"Yo vine a pasarlo bien, no vine a soportar personas que son malcriadas. No estoy dispuesto a seguir aguantando a alguien que se 'pase por la raja' a todo el mundo porque cuando yo llegué empezó a tratarme de mascota y yo aquí no vine a ser mascota de ningún pelagato", continuó.

Asimismo, argumentó que "como un participante más, independiente de mi tamaño, merezco respeto, porque soy una persona adulta".

Y terminó lanzando una amenaza a la producción: "Yo veo una falta de respeto más y renuncio al programa. Es él o soy yo".

Las acusaciones no solo se las llevó Junior, también fueron nombrados Luis Mateucci y Fabio Agostini, quuien señaló que apoyaba los comentarios del infuencer. Por esto, fue interrumpido por Agostini quien señaló que lo protegía, pero "yo no lo protejo más. Eso es de traicionero", arremetió.

Replica de Junior

Por su parte, Junior se defendió y le señaló que "creo que estás enredando las cosas. Nunca dije mascota, sí dije juguete, pero jugando. Los dos nos hemos tirado tallas".

"Tú cambiaste mucho cuando llegaste a la casa, estás muy amargado, tal vez este no es tu hábitat. Este no es el mismo Miguelito que conozco de afuera, aquí estás grave, no se te puede decir nada", emplazó antes de terminar.

Finalmente, Sergio Lagos y Karla Constant tuvieron que intervenir la actividad para que la situación se calmara.