¿Escaparon de Tierra Brava? Captan a Fabio y Miguelito en fiesta electrónica

Pese a que no deberían dejar el encierro, Fabio Agostini y Miguelito, participantes de "Tierra Brava", fueron vistos el pasado sábado en una fiesta electrónica.

Si bien el programa de Canal 13 ha sido un éxito en sintonía, ha tenido filtraciones y críticas sobre el contacto que siguen manteniendo los participantes con el exterior, estando comunicados y recibiendo visitas de sus familias.

Ahora bien, el estelar peruano "Magaly TV, la firme" reveló que el español, conocido en dicho país por su participación en realities estuvo presente en un evento al sur de Lima, cercano a las instalaciones del programa, donde fue visto con un pequeño en sus hombros, que fue identidicado como el protagonista de "Paola y Miguelito".

"Nosotros pensábamos que estaban encerrados en el reality. Una alternativa es que se hayan escapado o tal vez tienen un contrato que les permite salir, lo que en mi opinión quebranta las reglas de la mayoría de los realities", declaró Magaly Medina, conductora del prigrama, en conversación con LUN.

Medina, que afirma que estaban en el lugar ya que suelen cubrir eventos con el fin de encontrar rostros de la farándula, añadió que, a pesar de que el duo, que previamente tuvo sus diferencias en el encierro, estaba "tratando de pasar desapercibido", resultaban bastante llamativos.

Asimismo, la TV peruana desveló que Agostini tuvo un encuentro con su expareja Gabrieli Moreira, quien expresó su amor hacia el canario a través de sus redes sociales.

"No creo que se hayan encontrado de casualidad, me imagino que se habrán comunicado, pero no sé cómo porque en el reality no se pueden usar teléfonos supuestamente", declaró la presentadora de televisión sobre el encuentro de Fabio con la brasileña.