Familiar de participante de "Gran Hermano" sufrió encerrona y fue golpeado

Manuel Fuentes, tío de Hans Valdés, uno de los participantes de "Gran Hermano", sufrió el robo de su vehículo en San Joaquín.

Según informó Chilevisión Noticias, el hecho ocurrió el pasado 13 de julio cuando Fuentes se trasladó en su auto a comprar en compañía de su ex pareja. En un momento, la mujer se bajó en un local y el tío del participante del reality fue abordado por delincuentes.

"Me empiezan a insultar y me abren el auto (...) Empezaron a gritar 'pásalo o te vamos a matar' (...) Y cuando logré sacarme el cinturón, uno me pegó en la cabeza con la pistola", contó Fuentes.

Los antisociales se llevaron el auto e incluso intentaron atropellarlo. "Ese vehículo lo uso para visitar a mis clientes, para ir a Constitución. Soy contador, entonces tengo clientes aquí en Santiago, en Constitución, en Los Vilos, San Javier. Me movilizaba bastante en él", dijo Fuentes.