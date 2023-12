Fran García-Huidobro advierte preocupación por Coni tras fin de Gran Hermano

La panelista de "Gran Hermano", Francisca García-Huidobro, dejó en claro su contundente opinión sobre lo que puede llegar a pasar tras el término del reality.

A pesar de manifestar su preocupación por las tres finalistas en general, específicamente, la "Dama de Hierro" tiene puestos los ojos en una participante, Coni, tras la cantidad de eventos agendados que tiene tras el fin del encierro.

¿Qué le preocupa a Fran García-Huidrobro tras el fin de "Gran Hermano"?

En específico, lo que a García-Huidobro le inquieta es lo que pueden hacer los eventuales respresentantes de Constanza Capelli, quien según indicó, ya tiene aproximadamente 15 eventos agendados.

"Hay un peligro ahí que a mí me gustaría decirlo, no quiero ser pájaro de mal agüero, porque estos chicos cuando salgan y los que han salido, han recurrido a mánager, representantes, gente que no tengo idea de dónde salieron", manifestó.

En ese sentido, denunció un eventual aprovechamiento. "Se llenó de manager esta industria que estuvo parada como cuatro años...importante que ella se haga respetar y decida qué realmente quiere hacer", dijo sobre Coni.

"Pero de Coni me preocupa el tema de los agentes, managers, representantes, que dicho sea de paso, se quedan con el 50 por ciento de lo que tu ganas...Me interesa mucho que Coni, que es una chica muy talentosa, derroche ese talento de buena manera", cerró Fran.