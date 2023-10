Fran García-Huidobro durísima contra fans de Gran Hermano: "¿No trabajan?"

Francisca García-Huidobro, panelista del reality show "Gran Hermano", realizó un fuerte descargo contra algunos de los seguidores del programa que la critican en las redes sociales.

"Les quiero advertir que ando de mecha corta. Debe ser el eclipse, no tengo la menor idea... Primero: ¿veo PlutoTV las 24/7? No. Y ustedes tampoco deberían. ¿No trabajan?", se preguntó en su cuenta de Instagram.

La actriz continuó: "¿Están todo el día pegados en la televisión? Yo como, duermo, voy al baño, tengo un hijo, así que sería prácticamente imposible ver 24/7 Pluto TV, además de otras cosas que yo hago. Yo no trabajo solamente en Gran Hermano".

"Los mismos que algunas semanas me ponen la 'queen Fran', 'Fran, te amamos', 'basadísima', etc. A la semana siguiente me desean el peor de los infiernos. Porque yo como ser humano más que panelista de 'Gran Hermano' voy cambiando de opinión", se defendió.

En esa línea, explicó que "había participantes que no me gustaban, que después me gustaron y otros viceversa. Cuando hablo bien del que a ustedes les gusta, soy basadísima. Pero cuando no estoy de acuerdo con su opinión, soy la peor conchuda del mundo... y eso habla de ustedes, no de mí".

"Yo hago mi trabajo, profesionalmente. Créanme que muchísimas horas del día estoy pegada viendo Pluto TV, a pesar de que tengo otras cosas que hacer", sostuvo García-Huidobro.

La panleista del reality sentenció con un directo mensaje. "Me preocupa que ustedes no tengan nada más que hacer que estar viendo un reality. Además un reality que supuestamente odian. 'Que está arreglado, está pauteado y que la producción'. Y lo siguen viendo. Y lo siguen comentado con una pasión y un fervor, que de verdad me recuerda a los antiguos tiempos. Como a esa gente fanática de las religiones. Es heavy", reflexionó.