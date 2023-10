"Gran Hermano": Así quedó la placa de eliminación tras salida de Raimundo

Una infartante placa de eliminación definió el reality "Gran Hermano" para esta semana.

Tras la salida de Raimundo por las reglas del juego, y de Ignacia Michelson y Skarleth Labra por motivos personales, la cantidad de participantes dentro del encierro disminuyó drásticamente.

Esto se suma a los cinco nombres que gozan de inmunidad: Coni, Jennifer, Hans y Jorge por ser los jugadores originales, además de Sebastián, que se impuso como líder de la semana.

La Estefanía explicando la estrategia de su fulminante que no tiene ni pies ni cabeza 💀😰 #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/xqYlMFXjkE — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) October 5, 2023

En los días anteriores se supo que Estefanía había utilizado la opción de nominación fulminante, la cual recayó Scarlette Gálvez y la convirtió en la primera integrante de la placa.

Por su parte Scarlette optó por Estefanía para integrar la placa argumentando que "tiene como unos rasgos parecidos a una ex que tenía mi papá, entonces eso no me gusta. Me desagrada de mirar".

le recordaba a la ex del padre JAKSKAJA amé sus argumentos, ninguna boluda



ESTEFANÍA al 3331 pic.twitter.com/edZl3P9wcZ — emi 🇺🇾 (@wiseaitana) October 5, 2023

¿Quiénes se pueden ir?

Sumado a eso Coni hizo su nominación fulminante y entregó 3 votos a Estefanía y 2 a Francisca. En tanto el eliminado Raimundo dejó sus votos a Francisco.

La placa de eliminación de "Gran Hermano" para esta semana quedó integrada por Scarlette, Estefanía, Francisco, Francisca e iCata.