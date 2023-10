"Gran Hermano": Coni confirma que no renunciará tras discusión con Pincoya

Luego del violento episodio protagonizado por Coni y Pincoya este fin de semana en "Gran Hermano", Coni desistió de renunciar al programa.

Pese a que en un inicio amenazó con renunciar y exigió la renuncia de Jennifer, Constanza echó pie atrás a su decisión y relató cómo ha vivido las horas posteriores al desencuentro.

Apartada de sus compañeros, señaló que había recibido contención psicológica por parte del programa y relató que "sentí mucha angustia. Todo partió porque me estaban molestando con mi peto. Y Pincoya me dijo algo".

"Pero luego fuimos a la fiesta. Vi a Pincoya recomponiendo las cosas con Francisca y luego vi lo mismo con Sebastián. Y me da pena que haga eso con gente que haya hecho tanto daño. No me molesta que hable con ellos, pero me duele que cuando peleamos ella no habla cosas positivas de ellos", recordó.

Sobre la supuesta agresión que recibió de Jennifer, Coni dijo que "yo cuando me di vuelta sentí que me agarró del brazo que, yo para evitar contacto físico, me corrí. Me molestó el contacto físico porque yo podría haber reaccionado peor. Cualquier persona con un shot o un trago no es igual".

¿Qué decidió Gran Hermano?

Sobre su petición de renuncia, Coni se arrepintió y aseguró que "me apresuré un montón" y que "fue mejor que me haya desquitado con el confesionario".

En tanto formalmente "Gran Hermano" respetó la decisión de Coni y señaló que, tras la revisión de las cámaras, nunca hubo una agresión por parte de Jennifer.

"Estoy molesta con ella. Hay algo que me lleva molestando hace rato. Me dice como que tengo que ser y lo que no. Es un buen momento de independizarme, de crecer yo sola y no siempre estar aferrada a algo", concluyó Coni sobre su futuro en el programa.