Gran Hermano: Desconfianza hacia Fran generó quiebre entre los “guarenes”

Un nuevo conflicto se ha generado dentro del reality "Gran Hermano", el que involucra a la pieza del grupo denominado como los "guarenes" o "exviboras" y la influencer Francisca Maira, una de las líderes de ese bando.

Para los televidentes, dentro de la casa estudio existen dos bandos: el de los "lulos", que compone Jennifer y Constanza, y los "guarenes", que involucra a Francisca, Rubén, Lucas, Skarleth, Trinidad, Jorge, Hans y Alessia, los que están separados por los dos dormitorios.

Sin embargo, este miércoles se pudo ver un quiebre dentro del grupo más numeroso, debido a la cena que aceptó Francisca por parte de Raimundo, el último participante en entrar, y los acercamientos que ha tenido los últimos días con los "lulos", luego de hablar mal de la favorita Coni Capelli.

EL QUIEBRE

Por esta razón, ayer se pudo ver como Rubén y Skarleth -antes de la placa de eliminación- manifestaron desconfianza de su compañera de pieza, ya que, también son amigos de Lucas Crespo, con quien la influencer tuvo acercamientos amorosos.

"Que le haga eso a Lucas... cuando está copetiá, no sé por qué se pone así", dijo la ex de Pailita a Rubén, quien comenzó conspirar en contra de Francisca con sus compañeros.

El excarabinero, quien se había defendido de no ser "cahuinero" en un cara a cara del programa, conversó con Alessia, Hans y Jorge sobre la situación, desconfiando hasta de su acercamiento con Coni.

El cahuinero de la casa diciendo que no es cahuinero XD #GranHermanoCHV pic.twitter.com/ldEVm7saMz — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 19, 2023

Entre las conversaciones con el exMister Chile, señaló que "ya no hay el mismo ambiente en la pieza con las mujeres". Y aseguró: "La Skarleth ya no confía en la Fran", además de que "había entrado a jugar", luego del reencuentro con Maite Phillips hace unas semanas, por lo que podría cambiar sus votos e irse en contra de los de su dormitorio.

LA ADVERTENCIA

No obstante, Lucas se acercó a la influencer y le advirtió lo que estaba pasando, situación que no se tomó tan bien y manifestó "creen que soy una maricona.... si alguien de esta pieza que yo soy maricona, que se me acerque".

"En esta pieza hay gente que quiero de verdad y traspasa esa puerta, y hay otras personas que estoy recién conociendo y, por lógica, voy a votar a quienes conozco menos. Jennifer me abrió la puerta de la casa, no puedo votarla porque a mi no me ha hecho nada", se defendió.

"Cuando salgan todos de esta casa, se van a dar cuenta que la persona menos desleal fui yo", concluyó.