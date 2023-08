Gran Hermano marca récord histórico: es el programa con más denuncias en el CNTV

Luego de que Lucas Crespo increpara a Jennifer "Pincoya" Galvarini, seguidores del reality show "Gran Hermano" denunciaron masivamente al programa y al participante ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

De acuerdo al portal Tiempo X, la escena acumula hasta ahora más de 10 mil denuncias por "agresión verbal, hostigamiento psicológico y denigración a la mujer" y "atentar contra la dignidad por maltrato a concursante", convirtiéndose en el contenido con más reportes en la historia del organismo estatal.

Este hecho deja en segundo lugar a Mega y el matinal "Mucho Gusto", con poco menos de la mitad de denuncias ante los dichos de Paulina de Allende-Salazar hacia Carabineros.

La discusión, donde el influencer trató de "guarén" a la oriunda de Chiloé, tuvo lugar en la última gala de eliminación y duró alrededor de 10 minutos, sin interrupción de la producción del programa.

La advertencia de Gran Hermano

Tras el fuerte encontrón, el anfitrión de la casa advirtió a los participantes sobre su comportamiento, prohibiendo todo tipo de ofensas y/o descalificaciones.

"De ninguna manera voy a tolerar que se traten con términos agresivos, con insultos, con palabras hirientes y totalmente alejadas del respeto, del buen gusto y de la empatía por el prójimo", sostuvo la voz del inmueble.

Asimismo, Gran Hermano señaló que han sido reiterados "los episodios en que varios de ustedes incurren en este tipo de conductas".

"De igual manera, no consiento el uso de ningún objeto empleado con el mismo fin de molestar o agredir a un compañero. Yo no debo ni quiero involucrarme en sus conflictos pero los invito a que reflexionen sobre la forma de enfrentar sus problemas", informó, indignando a los televidentes ya que no hubieron sanciones para Crespo.