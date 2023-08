"Guarén asquerosa": Trini arremetió contra Pincoya antes de dejar Gran Hermano

El reality show "Gran Hermano" vivió este domingo su octava jornada de eliminación, siendo Trinidad la eliminada con un 94% de los votos.

Tras conocer los resultados, y luego del fuerte descargo de Lucas contra Pincoya, la azafata aprovechó para arremeter contra la oriunda de Chiloé.

"No me toques, no me toques nunca más. Guarén, asquerosa", lanzó Cerda contra Galvarini, quien no dudó en responderle.

"Ándate digna...¿ya y? Pero se quedó acá la guarén", dijo la chilota.

"No se te ocurra tocarme nunca más", repitió Trinidad.

"'Los corazones, los corazones, ay que el amor, que el amor' y le querías quitar el novio a tu amiga hueona. Cochina, mala persona (sic)", le recordó Jennifer, haciendo referencia al constante coqueteo de la auxiliar de vuelo a Sebastián Ramírez.

Y es que el conocido chico reality mantuvo un romance con Constanza Capelli, ex mejor amiga de Cerda, durante sus semanas en la casa.

Posteriormente, la también actriz procedió a salir del living del inmueble junto a sus compañeras, repitiendole a la técnico en enfermería "asquerosa".

"Ándate no más, parece que la manada se está desarmando. La gente ve todo. Mala amiga, mala persona", sentenció la "Lulo".