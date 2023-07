Hermana de Coni Capelli arremetió contra "Gran Hermano" por promover el "bullying" y la "violencia"

La hermana de Coni Capelli, una de las concursantes "Gran Hermano", criticó severamente al reality por a su parecer, ser cómplice de maltrato.

Para contextualizar, en el capitulo del jueves en el panel fueron analizadas las sospechas en redes sociales manifestadas por distintos televidentes, quienes acusaban que algunos jugadores se habían puesto de acuerdo para eliminar a Coni, Francisco y Jennifer.

No obstante, las conjeturas fueron totalmente descartadas por la producción a revisarse la presunta evidencia.

¿Qué dijo la hermana de Coni Capelli sobre el supuesto maltrato?

Uno de los espectadores que no quedó conforme con la versión oficial fue la propia hermana de Coni, Camila Capelli, quien ayer se descargó mediante su cuenta de Twitter para acusar una maquinación, además de irse en picada contra el reality.

"Dicen que no hay complot pero Fran y Trini arman un plan malévolo y asqueroso para molestar a mi hermana. Gran Hermano promueve no solo la violencia si no el bullying, además se burlan de la gente", lanzó la familiar de la participante.

Además, escribió a modo de hashtag que "no veo más Gran Hermano".