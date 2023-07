Hermana de Fran Maira celebró que terminara con Lucas: "Lo encuentro fome, no sé qué le vio"

Lucas Crespo y Francisca Maira decidieron terminar la incipiente relación amorosa que estaba surgiendo entre ellos en el reality "Gran Hermano", para volver a ser amigos, pero sin besos, abrazos ni siestas juntos.

Macarena Maira, hermana menor de Fran, celebró que terminaran y declaró a LUN que "Lucas es raro, dice una cosa y hace otra. Me cae mal, no me gusta nada para la Fran. Nunca me gustó".

"Cada vez que los veo juntos, me carga y me dan ganas de que él se vaya (de la casa). Y mi hermana (para las relaciones) es como dijo: Todo o nada", señaló.

"Lucas no me gustó nunca, solo quería comérmelo y pasarla bien" -Fran #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/xB4wVfcEHC — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 6, 2023

Macarena se sumó a las palabras de Fran, quien describió a Lucas dentro del encierro como una persona "más fome que chupar un clavo".

"Lo encuentro fome, cero atractivo, no sé qué le vio. Por último fuera simpático, pero tampoco. Encuentro que no tiene nada", dijo la hermana de la concursante.

La joven sentenció que Lucas "es cuentero y pintamonos. Aparte como que le gustan todas (...) No hay nadie, ningún hombre ni mujer, ahí dentro para mi hermana"