Jorge Aldoney revela que incursionará en la política tras salir de Gran Hermano

Tras salir de "Gran Hermano", Jorge Aldoney habló sobre sus intenciones de iniciar una carrera en la política con el panel del programa.

En medio de la entrevista al eliminado, Diana Bolocco consultó al ganador de Mister Chile sobre sus aspiraciones en este rubro, revelando que podría candidatearse "quizás el próximo ciclo parlamentario".

"No tengo partido, soy centro. Creo en el libre mercado, en la focalización del gasto público. Pero también puedo ser feminista, puedo ser ambientalista, también puedo creer en el estado social. Yo creo en la economía social de mercado", declaró el ingeniero comercial.

Asimismo, el semifinalista del reality show aprovechó para hacer un llamado al Servel: "Por favor que el Servel me devuelva mi mesa para las elecciones, no me llamaron las elecciones pasadas", revelando que fue vocal de mesa en 6 ocasiones.

Finalmente, la animadora consultó: "Si te llama el Partido Socialista y la UDI ¿por cuál te vas?".

"Ninguno. Independiente", respondió Aldoney.