Junior Playboy sufrió infección en "Tierra Brava" por su disfraz de "Thor"

Un complejo momento de salud vivió Junior Playboy en el reality show "Tierra Brava" de Canal 13.

Según se pudo ver en imágenes de adelanto del próximo capítulo, donde el chico reality explicó el origen de un vistoso parche que lucía en su ojo.

"El accidente del ojo fue cuando hicimos el 'Cara a cara' y me puse los lentes de contacto para jugar con 'Thor'. Me puse los lentes, mi traje y me pintaron", relató Junior, quien terminó con una grave infección en la zona.

"Al otro día desperté como con una sensación que tenía como una piedrita en el ojo, pero hasta ahí podía ver bien", agregó.

¿Qué le pasó a Junior Playboy?

La molestia en el ojo de Junior Playboy no se quedó ahí. En las horas siguientes estuvo expuesto al humo y al fuego. "Hicimos el fuego por la tarde con la Angélica, empecé a hacer fuego, soplando dentro del tarro con humo para que le llegara más fuego, y se llenó de humo (...) ahí empeoró", relató.

El dolor era tal que el participante tuvo que ser llevado a una clínica de Perú para recibir atención médica. "A la mañana siguiente me llevaron a la clínica; lo bueno es que después me inyectaron, me limpiaron y después me dieron una buena atención aquí (...) úlcera en un ojo, al medio del ojo", concluyó Junior Playboy.