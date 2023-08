La denuncia por lesiones graves que pesa contra Lucas Crespo de Gran Hermano

Luego de que Lucas Crespo ratificara su salida de "Gran Hermano" argumentando que tenía una lesión, comenzaron a surgir rumores sobre un motivo adicional sobre su abandono.

Si bien el concursante regresó al reality horas después de haber salido, su falsa salida dio pie a que se conociera que se encuentra enfrentando un proceso judicial en calidad de imputado por el delito de lesiones graves.

oye parece que lo del juicio de Lucas es real, tenía una demanda por lesiones graves y al parecer llegaron a un acuerdo pero si o si debe presentarse... quizás por eso lo vimos muchas veces en el confesionario, para saber cómo iba su situación legal? grave igual #GranHermanoCHV pic.twitter.com/decWu12VCl — 🗡️ GUARÉN AL 3331 (@notghostenough) August 3, 2023

Crespo García y Gonzalo Arriagada Polanco fueron acusados por Francisco Olid Rodríguez de haberlo agredido en septiembre de 2021, provocándole graves lesiones en su rostro.

De acuerdo al relato de la víctima todo ocurrió en el contexto de una fiesta de amigos donde se encontraban presentes los tres involucrados. En un momento del festejo el denunciante asegura que Lucas Crespo pidió prestado un auto para ir a otro lugar, lo que inició una discusión debido al estado en el que se encontraba.

"Les digo (a Crespo y Arriagada) junto a mi amigo y dueño de casa, que se vayan, a lo cual ellos se resisten y a empujones logramos que abandonen el departamento", relató Olid.

La agresión de Lucas

Ante la discusión, la víctima asegura que "Lucas Crespo enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentando ahorcarme, mientras grita desaforado que esa llave la hace porque deja inconsciente al enemigo en 7 minutos".

"Aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo, inmóvil, con Crespo encima de mi, Arriagada comienza a patearme en la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y me fractura la nariz", agregó la víctima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L U C A S (@lucas_crespo7)

La querella y las medidas cautelares

La querella contra Lucas Crespo fue presentada en febrero de 2022, meses después del violento incidente, pero mucho antes de su ingreso a Gran Hermano.

En mayo de este año la justicia determinó establecer una medida cautelar contra Crespo, dejándolo inhabilitado para acercarse a la víctima.

Semanas después los litigantes decidieron acceder a un acuerdo reparatorio, el cual será definido en una audiencia el próximo 30 de agosto.